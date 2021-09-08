المنفي يطالب بعثة المنتخب الوطني بتحقيق التأهل إلى  كأس العالم

أخبار ليبيا 24

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، صباح اليوم الأربعاء، بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، فور وصولها من أنغولا على متن الطائرة الرئاسية التي خصصها المجلس للمنتخب، بحضور رئيس وأعضاء الاتحاد الليبي لكرة القدم.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن الاستقبال الرسمي لبعثة المنتخب الوطني يأتي عقب فوزه في المباراة الثانية على التوالي، في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، وتقديم أداء ونتيجة طيبة أدخلت الفرحة على قلوب الليبيين، ووحدت هتافهم بكلمة واحدة هي “ليبيا”.

وحيا رئيس المجلس الرئاسي اللاعبين والطاقم الفني والإداري واتحاد اللعبة، على كل ما بذلوه من جهد طيلة الفترة الماضية، من أجل تحقيق هذه النتائج الإيجابية، ورفع اسم ليبيا عالياً، وإدخال البهجة والفرحة على قلوب الليبيين هم في أمس الحاجة إليها.

وطالب المنفي اللاعبين ببذل المزيد من الجهد من أجل تشريف الرياضة الليبية، والعمل على تحقيق الإنجاز الأهم وهو التأهل لنهائيات كأس العالم، مؤكداً بأن المجلس الرئاسي سيكون مسانداً وداعماً لهم في كل خطواتهم القادمة.

وكانت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، قد وصلت صباح اليوم، إلى مطار معيتيقة الدولي، قادمة من “لواندا”، بعد الفوز المهم على المنتخب الأنغولي في الجولة الثانية، من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.