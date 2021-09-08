المنفي يستقبل بوريل ويؤكد دعمه لإجراء الانتخابات في موعدها

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أكد، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، من جديد استعداده لدعم جهود إجراء الانتخابات بُكل السبل، بما في ذلك إصدار مرسوم رئاسي ضمن صلاحياته، وفقا لتطلعات ورغبة الليبيين والليبيات، بحسب ما أفاد به المكتب الإعلامي الخاص به.

واستقبل المنفي، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، لبحث العلاقات والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في العديد من الملفات، خاصة الهجرة غير الشرعية، والمصالحة الوطنية، والانتخابات، والتعاون الأمني، وعدد من القضايا الاقتصادية المشتركة.

وذكر مكتب المنفي، أن بوريل أشاد بجهود المجلس الرئاسي، خاصة فيما يتعلق بتوحيد مؤسسات الدولة، واستمرار وقف إطلاق النار، والخطوات المنجزة في ملف المصالحة.

وأضاف، أن بوريل أكد استعداد المفوضية للتعاون مع المجلس الرئاسي، في تحقيق المصالحة الشاملة، وإجراء الانتخابات في موعدها.