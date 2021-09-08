“المنفي” يبحث مع وزيرة العدل ملف السجون والإفراجات الأخيرة

"المنفي" يشدد على ضرورة تطبيق القوانين واحترام كل قيم العدالة

8 سبتمبر، 2021 10:10 ص
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المنفي ووزيرة العدل
المنفي ووزيرة العدل

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس المجلس الرئاسي، الدكتور محمد المنفي، مع وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم عبدالرحمن، ملف السجناء والموقوفين على ذمة القضايا المختلفة .

واستعرض الاجتماع، الأوضاع في السجون، وكذلك الإجراءات التي تمت مؤخراً بالإفراج عن عدد من السجناء الذين صدرت بحقهم أحكاماً بالإفراج وتم تنفيذها خلال الأيام الماضية .

وجدد رئيس المجلس الرئاسي، تأكيده على ضرورة تطبيق القوانين، واحترام كل قيم العدالة، ومبادئ حقوق الإنسان، بما يعزز جهود المجلس الرئاسي، في المضيء قدماً في تنفيذ مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، التي تبناها المجلس الرئاسي، منذ تسلمه مهامه.

يشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية أفرجت عن الساعدي القذافي نجل الزعيم معمر القذافي، الذي أطيح به من الحكم وقتل خلال انتفاضة عام 2011 .

كما أفرج الإثنين  عن أحمد رمضان الأصيبعي، الذي كان يشغل مدير مكتب المعلومات والسكرتير الخاص بـ معمر القذافي.

وجاءت أحكام الإفراج تنفيذًا للإفراج القضائي لعدد من السجناء السياسيين، والذين انتهت مدة محكوميتهم، أو الذين لم تتم إدانتهم قضائيًا.

8 سبتمبر، 2021 10:10 ص
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