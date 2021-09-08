المجلس الرئاسي يجتمع بالكبير

8 سبتمبر، 2021 8:26 م
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ليبيا- المجلس الرئاسي يجتمع بمحافظ مصرف ليبيا المركزي

أخبار ليبيا24

اجتمع، المجلس الرئاسي، اليوم الأربعاء، بمحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، لبحث استكمال آليات توحيد المصرف، ومناقشة نتائج تقرير المراجعة والتدقيق المالي.

وقالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، إن الكبير قدّم إحاطة بالخطوات، التي اتخذها المصرف للمحافظة على الاستدامة المالية، والإجراءات المتخذة في مجال سياسة سعر الصرف.

وأضافت، أن المجلس الرئاسي أكد على ضرورة التعامل بمسؤولية مع توصيات تقرير التدقيق المالي، وأهمية عقد اجتماعات دورية واستئناف المشاورات مع المؤسسات لتقييم الوضع المالي والاقتصادي في البلاد، وما يمكن اقتراحه من سياسات مالية في إطار رؤية اقتصادية متكاملة.

8 سبتمبر، 2021 8:26 م
16

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