اللافي وكوبيش يحثّان اللجنة العسكرية للإسراع في وضع خطة لإنسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

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أكد، النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، اليوم الأربعاء، على ضرورة العمل على توحيد المؤسسة العسكرية ووضع خطة لانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها المتحدثة باسم المجلس الرئاس، نجوى وهيبة، حيث قالت إن اللافي التقى اليوم مع كوبيش، وقد تناول اللقاء بينهما ملف المصالحة الوطنية الشاملة، وما تحقق من نتائج خلال اليومين الماضيين، بالإفراج عن عدد من السجناء، الصادرة في حقهم أحكام قضائية.

وذكرت وهيبة، أنه تم خلال اللقاء، التأكيد على ضرورة العمل لتوحيد المؤسسة العسكرية، وحث اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) على الإسراع في وضع خطة لانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية، من كامل التراب الليبي تدريجياً وبزمن محدد، لضمان استقرار البلاد وإجراء انتخاباتٍ تحقق تطلعات الشعب الليبي.