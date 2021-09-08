اللافي لـ”السائح”: لن نتأخر عن دعمكم لإنجاز الانتخابات في موعدها السائح : سرعة حسم الإطار القانوني والقاعدة الدستورية يسهل من عمل المفوضية في التجهيز للانتخابات

أخبار ليبيا 24

التقى النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، بديوان المجلس بطرابلس، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح، لبحث آخر استعدادات المفوضية لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.

السائح استعرض خلال اللقاء، آلية عمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في هذه المرحلة، واستعداداتها ومدى جاهزيتها الفنية، للاستحقاق الوطني المقبل .

حيث قدم السائح، شرحاً عن حجم العمل الذي انجزته المفوضية خلال الأشهر الماضية، في عملية التسجيل التي سارت بشكل جيد، وإعداد البطاقة الانتخابية، وآلية الاجراءات الجديدة المتبعة لكشف عمليات التزوير.

ومن جهته، وأكد عبد الله اللافي، استعداد المجلس الرئاسي، لدعم المفوضية والمساهمة إنجاح الاستحقاق الوطني المقبل، مطالباً برفع المفوضية لوتيرة تجهيزاتها واستعداداتها، وضمان أكبر قدر من المشاركة في الانتخابات.

واعتبر النائب بالمجلس الرئاسي، أن التنسيق المبكر في كل الجوانب القانونية والتنظيمية واللوجستية والأمنية للانتخابات، سيساهم في تحقيق أعلى المعايير المهنية المطلوبة، وصولاً لتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة.

وأكد السائح، أن سرعة حسم الإطار القانوني، والقاعدة الدستورية للانتخابات يسهل من عمل المفوضية في التجهيز للانتخابات، لإجرائها في موعدها.