السايح يبحث مع السفيرة البريطانية دعم الاستحقاق الانتخابي

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، كارولين هارندل، والوفد المرافق لها، إمكانية دعم المجتمع الدولي للاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

وبحسب بيان المفوضية استعرض اللقاء الذي عُقد الثلاثاء بمقرها، مستجدات العملية الانتخابية والتحضيرات للمراحل المقبلة بعد مرحلة تسجيل الناخبين، والخيارات المطروحة في المشهد السياسي، فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية التي ستحدد الأجندة العامة للمفوضية.

وأكدت السفيرة البريطانية، دعم حكومتها للانتخابات الليبية المرتقبة، مشيدة بالجهود والتحضيرات التي بذلتها المفوضية في المراحل السابقة.