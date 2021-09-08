الرياضة تنتصر على السياسة .. فوز فرسان المتوسط يوحد الهتاف بـ”اسم ليبيا” المنتخب الليبي يحقق النصر على مضيفه الإنغولي بهدف دون رد في عقر داره

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تقدم رئيس المجلس الرئاسي، الدكتور محمد المنفي، بالتهنئة إلى المنتخب الوطني بعد أن سحق مضيفه الأنغولي بهدف دون رد في عقر داره، في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية لمباريات المجموعة السادسة بتصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قال المنفي” نبارك للاعبي منتخبنا الوطني لكرة القدم فوزهم على منتخب أنغولا”.

وتابع ” كما نهنئ جميع الليبيين الذين وحدهم هذا الانتصار وجمع هتافهم على كلمة واحدة وهي ليبيا”.

ومن جهته، هنأ رئيس مجلس النواب، المستشار عقيله صالح، المنتخب الذي حقق فوزًا غاليًا من مضيفه الأنغولي بهدف دون رد .

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن عقيله صالح تابع مباراة المنتخب الوطني مع منتخب أنغولا وانتصاره الثمين الذي تصدر به مجموعته ضمن تصفيات كأس العالم قطر 2022.

وأضاف “صالح ” أنه رغم الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا والتي ألقت بظلالها على الرياضة في ليبيا، إلا أن همم الشباب وسواعدهم الفتية حققت النصر للكرة الليبية وأدخلت الفرحة والبهجة لقلوب كل الليبيين.

وأعرب صالح عن تمنياته لمنتخبنا الوطني تحقيق مزيد من الانتصارات لرفع راية ليبيا عالية في كافة المحافل الدولية.

وفي ذات الشأن، قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، التهنئة للمنتخب الليبي .

وقال الدبيبة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر”المنتخب الوطني داخل البلاد وخارجها، يكمل أدائه الشجاع ويفرحنا ويفرح جميع الليبيين”.

وأضاف رئيس الحكومة، في تغريدته “شكراً شبابنا تستاهلوا كل خير”.

وأحرز هدف ليبيا اللاعب “عمر الخوجة” في الدقيقة 43، ليرتفع بهذا الفوز رصيد المنتخب الوطني لـ 6 نقاط ويستعيد صدارة المجموعة السادسة، بينما تراجع منتخب مصر للمركز الثاني برصيد 4 نقاط.

وكان المنتخب الوطني، قد فاز في مباراته الأولى على منتخب الجابون، بينما فازت مصر على أنغولا، ثم تعادلت مع الجابون.

كما سيواجه المنتخب الوطني، نظيره المصري ذهابًا وإيابًا في يومي 9 و12 أكتوبر المقبل ضمن الجولتين الثالثة والرابعة.