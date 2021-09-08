الدبيبة يصل طبرق لحضور جلسة المساءلة أمام النواب

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قال المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، إن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وصل قبل قليل إلى مدينة طبرق لحضور جلسة المساءلة أمام مجلس النواب .

ومن جهته عبد الله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب، إن جلسة استجواب الحكومة ستعقد في موعدها اليوم الأربعاء.

وأضاف في بيان له عبر فيسبوك أنه من المفترض أن تحضر في الوقت المُحدد للجلسة الساعة 11 صباحاً .

ولفت إلى أن سبب تعليق جلسة مساءلة الحكومة بمجلس النواب الثلاثاء إلى اليوم الأربعاء، تأخر الحكومة عن الموعد لأكثر من 4 ساعات مع علم الحكومة .