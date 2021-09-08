الدبيبة يرد على ملاحظات النواب في جلسة المساءلة

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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الأربعاء أمام مجلس النواب صرفنا من باب الطوارئ 700 مليون للداخلية.

وأضاف الدبيبة خلال جلسة المساءلة في جلسة مجلس النواب في طبرق :”صرفنا مليار و200 مليون للصحة والمراكز الطبية الرئيسية 50 مليون دينار ووزارة المواصلات 150 مليون.

وأفاد رئيس الحكومة أنه تم صرف 250 مليون لوزارة الحكم المحلي و100 مليون وزارات مختلفة إلى جانب تخصيص 500 مليون لصندوق التضامن الاجتماعي من باب الطوارئ، و100 مليون جامعة بنغازي.

قال رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة إن باب التنمية خُصص له في الميزانية المقدمة من الحكومة، 10 مليارات دينار منها 7 مليارات لدعم المشاريع ولم يتم صرف أي منها حتى الآن.

الدبيبة أضاف أمام مجلس النواب في جلسة المساءلة اليوم الأربعاء، أن المدن الليبية بحاجة لإعادة إعمار وإقامة مشاريع للبنية التحتية، مؤكدا أنه يحترم المساءلة والإجراءات شرط أن تكون منظمة وجيدة.

وبخصوص الإنفاق العام، قال “كنا نتوقع اعتماد الميزانية قبل السؤال عن الإنفاق العام وصرف الحكومة، وأخذنا مصروفات أزمة الكهرباء والوضع الوبائي من باب الطوارئ”.

وتابع “كنا من أهم الأطراف المشاركة في التئام المؤسسات ومن بينها مجلس النواب”.

وقال “لو فتحنا بند الديون السابقة لاحتجنا قرابة 50 مليار دينار، ونحتاج 20 مليار دينار لباب التنمية لاستكمال وتنفيذ المشاريع في كافة أنحاء ليبيا”.

واستأنف مجلس النواب اليوم الأربعاء جلسة مساءلة الحكومة، بعد تعليقها أمس الثلاثاء، نظراً لتأخر الحكومة وعدم حضورها في موعدها.

وتشهد الجلسة مناقشات وصفت بـ”العاصفة” من قبل أعضاء مجلس النواب، الذين تساءلوا عن ماهية الجلسة، وما إذا كانت جلسة استماع أم مساءلة، فيما شن بعض أعضاء مجلس النواب هجومًا على مجلس الوزراء برئاسة الدبيبة.

وطرح بعض النواب توصيات للحكومة، بينها ضرورة إصلاح الأرقام التي تقدمها للميزانية، متسائلين عن مصير بعض الأموال التي أنفقتها الحكومة.

وكان المتحدث باسم البرلمان قال إن المساءلة ستركز على عددٍ من الملفات، منها توحيد المؤسسات وإخراج المسلحين الأجانب وأزمة الكهرباء وتطوير قطاع النفط ومجابهة كورونا.