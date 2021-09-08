الدبيبة في جلسة المساءلة: مخصصات التنمية 10 مليارات لم ينفق منها شيء

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة إن باب التنمية خُصص له في الميزانية المقدمة من الحكومة، 10 مليارات دينار منها 7 مليارات لدعم المشاريع ولم يتم صرف أي منها حتى الآن.

الدبيبة أضاف أمام مجلس النواب في جلسة المساءلة اليوم الأربعاء، أن المدن الليبية بحاجة لإعادة إعمار وإقامة مشاريع للبنية التحتية، مؤكدا أنه يحترم المساءلة والإجراءات شرط أن تكون منظمة وجيدة.

وبخصوص الإنفاق العام، قال “كنا نتوقع اعتماد الميزانية قبل السؤال عن الإنفاق العام وصرف الحكومة، وأخذنا مصروفات أزمة الكهرباء والوضع الوبائي من باب الطوارئ”.

وتابع “كنا من أهم الأطراف المشاركة في التئام المؤسسات ومن بينها مجلس النواب”.

وقال “لوفتحنا بند الديون السابقة لاحتجنا قرابة 50 مليار دينار، ونحتاج 20 مليار دينار لباب التنمية لاستكمال وتنفيذ المشاريع في كافة أنحاء ليبيا”.