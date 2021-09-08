الدبيبة: أنفقنا من بند الطوارئ 5 مليارات دينار خلال 8 أشهر الماضية

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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أن حكومته انفقت 5 مليارات دينار خلال الأشهر الثمانية الماضية، تحت بند الطوارئ.

وأوضح الدبيبة خلال كلمته أمام النواب في جلسة الاستجواب، أن 700 مليون خصصت للأجهزة الأمنية، 250 مليونا لوزارة الحكم المحلي، إضافة إلى 500 مليون لصندوق الضمان الاجتماعي.

وأشار الدبيبة أنه تم تخصيص 200 مليون لوزارة الصحة، فضلاً عن تخصيص 50 مليوناً للمراكز الطبية، وغيرها من المؤسسات التي مُنحت ملايين الدينارات.

وتشهد الجلسة مناقشات وصفت بـ”العاصفة” من قبل أعضاء مجلس النواب، الذين تساءلوا عن ماهية الجلسة، وما إذا كانت جلسة استماع أم مساءلة، فيما شن بعض أعضاء مجلس النواب هجومًا على مجلس الوزراء برئاسة الدبيبة.

وطرح بعض النواب توصيات للحكومة، بينها ضرورة إصلاح الأرقام التي تقدمها للميزانية، متسائلين عن مصير بعض الأموال التي أنفقتها الحكومة.

وكان المتحدث باسم البرلمان قال إن المساءلة ستركز على عددٍ من الملفات، منها توحيد المؤسسات وإخراج المسلحين الأجانب وأزمة الكهرباء وتطوير قطاع النفط ومجابهة كورونا.