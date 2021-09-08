الجامعة العربية تطالب بإنهاء التواجد العسكري الأجنبي في ليبيا لضمان إجراء الانتخابات بمصداقية

أخبار ليبيا24

حذّر، مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، من تكرار الاشتباكات المؤسفة التي وقعت خلال الآونة الأخيرة جنوبي العاصمة طرابلس، وتأثيرها السلبي على التفوق المحرز في ليبيا مؤخرًا على كافة الأصعدة.

وصرح المصدر، أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تتابع باهتمام بالغ التطورات التي تشهدها دولة ليبيا خلال الآونة الأخيرة.

ورحب المصدر، بالإفراج عن ثمانية من الموقوفين الذين تم تسليمهم لمجلس حكماء مصراتة، مشيدًا بالجهود المبذولة في هذا الخصوص باعتبارها جزءًا من تدابير بناء الثقة المطلوب تواترها خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر، على موقف الجامعة الثابت والمطالب بضرورة الوفاء بكافة الاستحقاقات المتعلقة بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، في ديسمبر المقبل، وكذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإخراج التواجد العسكري الأجنبي بكافة مكوناته من ليبيا لضمان إجراء الانتخابات بشكل ذي مصداقية.