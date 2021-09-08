البعثة الأممية تشارك احتفاء الشعب الليبي بانتصارات المنتخب

أخبارليبيا24

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الأربعاء مشاركتها احتفاء الشعب الليبي وقيادته بانتصارات المنتخب الوطني لكرة القدم.

وأضافت البعثة في بيان لها عبر حسابها على موقع “فيسبوك” أن هذا الانتصار يأتي في وقت الليبيون بأمس الحاجة لما يوحد قلوبهم وسواعدهم من أجل بناء دولتهم الموحدة والقادرة.

وتابعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا :”ألف مبروك للمنتخب ومزيد من الانتصارات المبهجة في مختلف المجالات”.

وكان المنتخب الليبي حقق أمس الثلاثاء النصر على مضيفه الأنغولي بهدف دون رد سجله اللاعب “عمر الخوجة” في الدقيقة 43، ليرتفع بهذا الفوز رصيد المنتخب الوطني لـ 6 نقاط ويستعيد صدارة المجموعة السادسة، بينما تراجع منتخب مصر للمركز الثاني برصيد 4 نقاط.

وكان المنتخب الوطني، قد فاز في مباراته الأولى على منتخب الغابون، بينما فازت مصر على أنغولا، ثم تعادلت مع الغابون.

كما سيواجه المنتخب الوطني، نظيره المصري ذهابًا وإيابًا في يومي 9 و12 أكتوبر المقبل ضمن الجولتين الثالثة والرابعة.