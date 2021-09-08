إنفوغرافيك | شركة سرت النفطية تفتتح بئرًا غازيًا جديدًا

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

حقل الساحل التابع لشركة سرت يعلن عن تدشين بئر غازي جديد.

القدرة الإنتاجية اليومية للبئر تبلغ نحو 5.5 مليون قدم مكعب من الغاز.

البئر ربط بمنظومة إنتاج معمل غاز حقل الساحل عبر خط 30 بوصة إلى محطة كبس الغاز بمرسى البريقة.

الشركة تسعى لزيادة معدلات الإنتاج بحفر آبار جديدة منها (H-14) و(O-24)

ربط البئر على الإنتاج تم تنفيذه بسواعد الشباب الوطني .

بلغت قيمة صادرات الغاز الطبيعي والمكثفات قرابة 82 مليون دولار.

تبلغ مداخيل الغاز الطبيعي كمعدل شهري نحو 130 مليون دولار أو ما بين 1.5 مليار و2 مليار دولار سنويا.