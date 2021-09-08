أوقاف طبرق توقف صلاة الجمعة لمدة أسبوعين بسبب الوضع الوبائي

أخبارليبيا24- خاص

قال مدير مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية طبرق جاد المولى داوود إنه تقرر توقف أداء صلاة الجمعة في المدينة لمدة أسبوعين بسبب الوضع الوبائي.

وأضاف داوود في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ :”بعد اجتماعنا مع آمر منطقة طبرق العسكرية والتقارير الصحية واجتماعات بلدية طبرق تم إصدار كتاب من مكتب الأوقاف بغلق المساجد لمدة جمعتين القادمة والجمعة التي تليها”.

وأوضح مدير مكتب الأوقاف أن باقي الصلوات المفروضة ستكون مستمرة مع الأخذ في الاعتبار الخطوات الاحترازية من لبس الكمامة وإحضار سجادة الصلاة لكل مصلي والتباعد المكاني أثناء الصلاة.

وأكد داوود أن مكتب الأوقاف أصدر التعليمات إلى عدد من المساجد بإزالة السجاد منها مسجد بلال القريب من المصطبة التي تتجمع فيها العمالة الوافدة اعتبارا من يوم غد، كذلك مسجد معاذ بن جبل الموجود داخل المركز الطبي وقفل مصلى داخل سوق العرب لوجود العمالة الوافدة.

وأشار مدير المكتب إلى أنه تم فتح مسجد علي بن أبي طالب بعد تعقيمه كذلك فتح مسجد حي الضباط الذي أغلق لخطوات احترازية.

وذكر داوود أن الإغلاق لعدد جمعتين وربما سيتم تمديد الإغلاق حسب الوضع الوبائي بالمدينة، لافتًا إلى أن صحة المواطن من أولوياتنا وتعليمات الصحة والجهات المسؤولة تؤخذ في الاعتبار.