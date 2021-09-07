وفد من مجلس النواب يشارك في مؤتمر عالمي بشأن مكافحة الإرهاب

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يشارك وفد مجلس النواب في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤوساء البرلمانات والقمة البرلمانية العالمية الأولى بشأن مكافحة الإرهاب في العاصمة النمساوية فيينا.

ويضم الوفد الذى يترأسه النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، النائب الثاني لرئيس المجلس، أحميد حومة، والنائبة ربيعة بوراص ورئيس ديوان مجلس النواب، عبدالله المصري الفضيل .

وأوضح، ديوان الإعلام بمجلس النواب، أن المؤتمر سيناقش تحت عنوان “القيادة البرلمانية من أجل تعددية أكثر فعالية تحقق السلام والتنمية المستدامة للشعوب” عدة موضوعات وقضايا.

كما سيشارك الوفد في القمة العالمية الأولي بشأن مكافحة الإرهاب والتي ستعقد بالتعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة، حيث سيتم مناقشة قضايا الاستجابة البرلمانية لدعم ضحايا الإرهاب، ودور البرلمانات في منع النزعة للتطرف وخطاب الكراهية، بالإضافة إلى الدعوة لإنقاذ منطقة الساحل الأفريقي من تفشي الإرهاب.

وواعتبر ديوان الإعلام، أن مشاركة مجلس النواب تعد تعزيزاً للدبلوماسية البرلمانية وتبادل الآراء والخبرات حول القضايا والتحديات الدولية والإقليمية، ولفت إلى أن الوفد سيعقد مجلس عدة لقاءات على هامش المؤتمر لإيصال وجهة نظر المجلس حول القضايا المختلفة.