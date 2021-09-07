وفد من مجلس النواب يشارك في مؤتمر عالمي بشأن مكافحة الإرهاب
أخبار ليبيا24
يشارك وفد مجلس النواب في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤوساء البرلمانات والقمة البرلمانية العالمية الأولى بشأن مكافحة الإرهاب في العاصمة النمساوية فيينا.
ويضم الوفد الذى يترأسه النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، النائب الثاني لرئيس المجلس، أحميد حومة، والنائبة ربيعة بوراص ورئيس ديوان مجلس النواب، عبدالله المصري الفضيل .
وأوضح، ديوان الإعلام بمجلس النواب، أن المؤتمر سيناقش تحت عنوان “القيادة البرلمانية من أجل تعددية أكثر فعالية تحقق السلام والتنمية المستدامة للشعوب” عدة موضوعات وقضايا.
كما سيشارك الوفد في القمة العالمية الأولي بشأن مكافحة الإرهاب والتي ستعقد بالتعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة، حيث سيتم مناقشة قضايا الاستجابة البرلمانية لدعم ضحايا الإرهاب، ودور البرلمانات في منع النزعة للتطرف وخطاب الكراهية، بالإضافة إلى الدعوة لإنقاذ منطقة الساحل الأفريقي من تفشي الإرهاب.
وواعتبر ديوان الإعلام، أن مشاركة مجلس النواب تعد تعزيزاً للدبلوماسية البرلمانية وتبادل الآراء والخبرات حول القضايا والتحديات الدولية والإقليمية، ولفت إلى أن الوفد سيعقد مجلس عدة لقاءات على هامش المؤتمر لإيصال وجهة نظر المجلس حول القضايا المختلفة.