مكافحة الأمراض : طرابلس تواصل تسجيل أعلى إصابات يومية بكورونا تسجيل"94"حالة جديدة في بنغازي ومصراته "22" حالة مخالطة

أخبار ليبيا 24 – صحة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة في ليبيا، مؤكدا أن العاصمة طرابلس تواصل تسجيل أعلى إصابات يومية بفيروس كورونا والتي بلغت 287 حالة جديدة و117 حالة مخالطة من إجمالي 1272 حالة جرى تسجيلها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبين المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه جرى في بنغازي تسجيل 94 حالة جديدة وفي مصراته سجلت 22 حالة مخالطة وفي جنزور سجلت 28 حالة جديدة وفي القره بوللي سجلت 14 حالة جديدة وفي زليتن سجلت 22 حالة جديدة و18 حالة مخالطة وفي يفرن سجلت 14 حالة جديدة وفي سبها سجلت 15 حالة جديدة وفي السبيعة سجلت 27 حالة جديدة وحالة مخالطة وفي الزاوية المركز سجلت 29 حالة جديدة .

وفي صبراته سجلت 11 حالة جديدة وفي الخمس سجلت 34 حالة جديدة وفي الماية سجلت 9 حالات جديدة وفي العجيلات سجلت 3 حالة جديدة وفي تاورغاء سجلت حالة جديدة و5 حالات مخالطة وفي الاصابعة سجلت حالتين جديدتين والعوينية سجلت حالة جديدة .

وفي أجدابيا سجلت 4 حالات جديدة ومثلها مخالطة وفي الزاوية الغرب سجلت 14 حالة جديدة وفي امساعد سجلت 7 حالات جديدة وفي جادو سجلت 5 حالات جديدة وفي الزهراء سجلت 42 حالة جديدة.

وفي السائح سجلت 7 حالات مخالطة وفي الابرق سجلت 8 حالات جديدة و3 حالات مخالطة وفي طبرق سجلت 13 حالة جديدة وفي قصر بن غشير سجلت 12 حالة جديدة وفي ام الارانب سجلت حالتين جديدتين وفي الغريفة سجلت 14 حالة جديدة وفي القبة سجلت 20 حالة جديدة وفي غات سجلت 16 حالة جديدة وفي الواحات سجلت 88 حالة جديدة وفي سوق الخميس امسيحل سجلت 25 حالة جديدة وفي بني وليد سجلت 38 حالة جديدة وفي خليج السدرة سجلت 4 حالة جديدة وفي درج سجلت حالتين مخالطتين وفي الرجبان سجلت 13 حالة جديدة وفي سرت سجلت 5 حالات جديدة.

و24 حالة مخالطة وفي الكفرة سجلت 12 حالة جديدة و6 حالات مخالطة وفي وازن سجلت 6 حالات جديدة وفي ترهونة سجلت 38 حالة جديدة و8 حالات مخالطة وفي غريان سجلت 32 حالة جديدة وفي مسلاته سجلت 29 حالة جديدة وفي السواني بن ادم و6 حالات جديدة وفي الجفرة سجلت 10 حالات جديدة و11 حالة مخالطة.