مصدر أمني: ضبط أحد أكبر مهربي البشر في زليتن

أخبارليبيا24

أعلن مسؤول أمني بمديرية أمن زليتن القبض على أحد أكبر مهربي البشر بالمدينة في وكر يستخدمه لجمع المهربين قبل رحلتهم البحرية إلى أوروبا.

وقال المسؤول الأمني في تصريح خاص لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الثلاثاء، إن عملية الضبط جاءت بعد ورود معلومات عن الوكر.

وأفاد المسؤول أنه بعد البحث والتحري وجمع المعلومات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم بالتعاون بين فريق عمل من قسم البحث الجنائي زليتن وإدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية ووحدة مكافحة التهريب والتسلل البحري زليتن مداهمة المكان والقبض على مهرب البشر ليبي الجنسية، وضبط 44 مهاجرًا من جنسيات أفريقية “رجال ونساء”.

وأوضح المسؤول الأمني، أن العملية تمت ليلة أمس الإثنين، ومهرب البشر المقبوض عليه يدعى (م.م.ش) ومعروف في الشارع باسم “الشرير”، وكانت بحوزته مواد مخدرة.

وذكر المسؤول أنه اتخذت الإجراءات القانونية حيالهم حيث تم التحفظ عليهم بقسم البحث الجنائي زليتن، وخلال الاستدلال اعترف بأنه قام بتجميع عدد من الأفارقة بقصد الهجرة غير الشرعية عبر البحر وقد تبين بأنه ذو سوابق جنائية في مجال الهجرة غير الشرعية حيث يقوم بإدارة عمليات التهريب من مدينة بني وليد إلى مدينة زليتن ومنها عبر البحر إلى أوروبا.