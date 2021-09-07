مجلس النواب يعلق جلسته لمساءلة الحكومة إلى الغد التأجيل بسبب تأخر الحكومة في الحضور إلى قبة مجلس النواب

أخبار ليبيا 24 – خبر

قررت رئاسة مجلس النواب تعليق جلسة مساءلة حكومة الوحدة الوطنية إلى غدا الأربعاء لتأخر وصول بعض الوزراء .

وقبل قليل أكد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، وصول أعضاء حكومة الوحدة الوطنية إلى مقر مجلس النواب، بمدينة طبرق اليوم الثلاثاء، لحضور جلسة مساءلة الحكومة.

وقال بليحق في تصريحات له اليوم، إن الجلسة ستنطلق بعد قليل، وأن أعمالها ستكون منقولة على الهواء مباشرة .

وقبل أيام أحال مجلس النواب الأسئلة الصادرة عن لجان وأعضاء المجلس إلى حكومة عبد الحميد الدبيبة.

وقال بيان صادر عن مجلس النواب إن هذه الأسئلة مطلوب من الحكومة تقديم ردود مقنعة حولها، خلال جلسة المساءلة التي ستنعقد في طبرق الثلاثاء المقبل.

وكانت حكومة الدبيبة قد خاطبت مجلس النواب الأسبوع الماضي بتحديد النقاط التي يرغب النواب في مساءلة الحكومة حولها، لتجهيز الرد عليها.

واشتمل البيان الصادر عن لجان البرلمان حوالي 16 نقطة يريد النواب الاستفسار حولها من بينها الميزانية والسيولة، وأزمة الكهرباء .