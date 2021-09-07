مؤسسيها أقارب الرئيس..حكومة الدبيبة تتعاقد مع شركة حديثة للتنقيب عن الذهب في سبها لـ 50 سنة

أخبارليبيا24

أصدر وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج قرارًا بشأن التعاقد مع شركة “الماسة الزرقاء للتعدين” يمنحها الإذن للتنقيب عن الذهب في سبها لمدة 50 سنة.

وبحسب المستندات التي تم تداولتها على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل بعض النشطاء فإن الشركة تم تأسيسها في أبريل من العام الجاري بعد أقل من شهر على منح الثقة للحكومة.

إضافة إلى أن أحد مؤسسي هذه الشركة التي تأسست برأس مال 30 ألف دينار فقط هو صهر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ويدعى علي الصديق الشركسي.

ومن أجل تسهيل عملية بيع الذهب تم في منتصف أغسطس الماضي تعيين شقيق مدير الشركة ويدعى أحمد الصديق الشركسي في المصرف الليبي الخارجي في أبوظبي.

ويضاف هذا القرار إلى سلسلة الفضائح التي تم توثيقها ضد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وحاشيته التي تسببت في المزيد من إهدار المال العام قبل أن يتم تسييل الميزانية التي اقترحها على مجلس النواب.