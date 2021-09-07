ليبيا تصعق أنغولا وتتصدر مجموعتها بالنقاط الكاملة

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خطف المنتخب الليبي لكرة القدم فوزًا هامًا على حساب مضيفه الأنغولي بنتيجة 0-1 مساء اليوم الثلاثاء على ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الأنغولية لواندا في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكاس العالم قطر 2021.

ويدين المنتخب الليبي بهذا الفوز للاعب عمر الخوجة في الدقيقة 43 من زمن المباراة عقب جملة تكتيكية ساهم فيها كلا من محمد زعبية وحمدو الهوني ومؤيد اللافي.

وبهذا الانتصار تصدر فرسان المتوسط ترتيب مجموعتهم برصيد 6 نقاط من جولتين وتذيلت أنغولا المجموعة من دون أهداف.

واستهل المنتخب الليبي مباريات التصفيات بفوز على منتخب الغابون بنتيجة 2-1 على أرضية ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي.

وسيلتقي المنتخب الليبي نظيره المصري في التاسع من الشهر المقبل في ثالث جولة من التصفيات.