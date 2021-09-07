لجنة برلمانية: المركزي أحال 47 مليار دينار لحكومة الدبيبة حتى الآن المركزي أجرى ترتيبات مالية خاصة بالحكومة بموجب بند 1/12 بناءً على قرار من الرئاسي

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قالت اللجنة البرلمانية المشكلة من قبل مجلس النواب للتواصل مع مصرف ليبيا المركزي، إن المركز قيمة الترتيبات المالية التي اعتمدها المصرف المركزي للحكومة وصلت أكثر 73 مليار دينار.

وقالت اللجنة في تقريرها الذي رفعته لرئاسة مجلس النواب اليوم عقب إنهاء عملها، إن المصرف المركزي أجرى ترتيبات مالية خاصة بالحكومة بموجب بند 1/12 بناءً على قرار من المجلس الرئاسي.

وأكدت اللجنة أن الترتيبات المالية التي وفرت للحكومة بلغت 73 مليار منها 33.9 مرتبات و 9 تسييرية و 10 تنمية و 20 دعم و 6.5 طوارئ، مشيرة إلى أن 47.5 مليار دينار منها أحيلت بالفعل من المصرف المركزي لحساب الحكومة.

وأوضح أن 18 مليار من هذا المبلغ خصصت للمرتبات و 3.2 تسييرية، و 7.7 تنمية و 11.8 دعم و 5.4 طوارئ.

وكان من المفترض أن تخضع حكومة عبد الحميد الدبيبة للمسألة اليوم الثلاثاء جلسة أمام مجلس النواب، وستتطرق لموضوع الميزانية والترتيبات المالية التي تمت خلال الفترة الماضية.