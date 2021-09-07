حملة رش وتعقيم تشهدها مدينة طبرق بعد تزايد حالات “كورونا”

أخبارليبيا24- خاص

شهدت مدينة طبرق حملات تعقيم ورش لعدد من القطاعات العامة في المدينة بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس “كورونا”.

وقال عضو لجنة الأزمة ببلدية طبرق نصر الله الحاسي لـ”أخبارليبيا24″ انطلقت حملة تعقيم وتطهير ورش عدد من القطاعات العامة وذلك بعد الاجتماع الذي تم مع قطاع الصحة بعد تزايد حالات الإصابات بوباء كورونا.

وأضاف الحاسي الحملة انطلقت برعاية لجنة الأزمة بالبلدية ومشاركة من شبيبة الهلال الأحمر ومؤسسة العابرين لمساعدة المهاجرين والخدمات الإنسانية.

وذكر عضو اللجنة أن فريق التعقيم قام برش وتعقيم مبني بلدية طبرق ومصرف شمال أفريقيا والبحث الجنائي ومركز شرطة المدينة ومسجد الملك إدريس ومسجد علي بن أبي طالب ومسجد حي الضباط.

وأكد الحاسي أن الحملة مستمرة لعدد كبير من القطاعات مثل المصارف والمساجد وغيرها من الأماكن المزدحمة، مبديًا استعدادهم لتعقيم اي جهة أو قطاع يطلب يرغب في التعقيم.