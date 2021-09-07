حقيقة تعيين عبد الباسط البدري مستشار لرئيس مجلس النواب بليحق : "البدري" لم يكلف بأي مهمة عمل من قبل مجلس النواب

أخبار ليبيا 24

كشف الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، عن حقيقة تعيين مستشارًا جديدًا لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مؤكدا أن هذا الأمر عار من الصحة .

بليحق قال في إيجاز صحفي له اليوم الثلاثاء، إنه لا صلح لتكليف عبدالباسط البدري، مستشاراً لرئيس مجلس النواب.

ونفي بليحق تكليف البدري بأي مهمة عمل من هذا النوع في دولة روسيا الاتحادية أو غيرها سواءً ممثلاً لمجلس النواب أو رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح.