بليحق: حكومة الدبيبة صرفت قرابة 50 مليار دينار دون تحقيق نتائج

بليحق: مسألة سحب الثقة من الحكومة تعود لمدى اقتناع النواب بالردود التي تقدمها الحكومة

7 سبتمبر، 2021 2:22 م
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عبدالله بليحق
عبدالله بليحق

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن حكومة الوحدة الوطنية صرفت قرابة 50 مليار دينار دون تحقيق نتائج على أرض الواقع.

وبين بليحق في تصريحات لقناة “الحدث” أن مسألة سحب الثقة من الحكومة تعود لمدى اقتناع النواب بالردود التي تقدمها الحكومة على تساؤلات أعضاء مجلس النواب اليوم خلال جلسة الاستجواب المقررة اليوم الثلاثاء.

وتتضمن نقاط الاستجواب عدة مواضيع كالكهرباء، وجائحة كورونا وتوحيد مؤسسات الدّولة والسيولة، كما يتضمن الاستجواب تساؤلات حول الميزانية العامة للدّولة واستفسارات حول القطاعات، مثل لجنة الجرحى والمفقودين ولجنة القطاعات الانتاجية ولجنة الخارجية والتعاون الدولي ولجنة الحكم المحلي.

كما يتضمن الاستجواب أسئلة حول لجنة الدفاع والأمن القومي، خاصة حول ملف وزير الدفاع وإخراج المقاتلين الأجانب وتواجد المرتزقة السوريين وكذلك يتضمن الاستجواب أسئلة حول قطاع النفط وشركة المياه وشركة الكهرباء، والموصلات. كما يتضمن الاستجواب أسئلة مفصلة حول نشاط رئيس الحكومة ومختلف قراراته التي أصدرها.

7 سبتمبر، 2021 2:22 م
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