الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد دعم جهود البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا

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جددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، اليوم الثلاثاء، تأكيد دعمها الكامل لجهود البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا من خلال التعاون المشترك من جانب اللجنة.

وحثت اللجنة خلال اجتماع مشترك في طرابلس مع البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق الخاصة بليبيا السلطات الليبية على التعاون الكامل مع البعثة حول انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وشددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على ضرورة تذليل جميع المصاعب أمام عمل البعثة الأممية ودعمها لإنجاح مهامها وأعمالها.

وتناول الاجتماع عبر منصة زوم النقاش والحوار حول تعزيز آليات التعاون المشترك والتنسيق في إطار رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني خلال السنوات من 2016 وإلى 2020.م مدة ولاية البعثة.