المنفي يعتمد عدد من السفراء الجدد
المنفي يشيد بمواقف الدول الداعمة للحوار السياسي الليبي
أخبار ليبيا 24
اعتمد رئيس المجلس الرئاسي، الدكتور محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، أوراق أربعة سفراء جدد لدى ليبيا.
وتسلم المنفي، أوراق اعتماد كل من سفيرة المملكة المتحدة “كارولين هورندال”، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية “ميشائيل أونماخت”، وسفير جمهورية بنقلاديش “شميم أسد الزمان”، وسفير جمهورية فنزويلا “كارلوس اسفيدو”.
وأكد رئيس المجلس الرئاسي، خلال استقباله السفراء، على عمق العلاقات التي تربط دولهم بليبيا، مشيداً بمواقف هذه الدول في دعم الحوار السياسي الليبي، الذي انتج السلطات التنفيذية الجديدة، مثمتلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، متمنياً التوفيق لكل السفراء في آداء مهامهم الجديدة، بما يعزز علاقات بلدانهم مع ليبيا.
من جهتهم نقل السفراء الجدد، تحيات دولهم وحكوماتهم للسيد رئيس المجلس الرئاسي، آملين عودة الاستقرار والسلام إلى ليبيا وشعبها.
كما عبر السفراء، في كلمات لهم بالمناسبة، على أهمية توطيد العلاقات بين دولهم وليبيا، مثمنين جهود المجلس الرئاسي، في توحيد مؤسسات الدولة، من أجل تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.