المنفي يعتمد عدد من السفراء الجدد

أخبار ليبيا 24

اعتمد رئيس المجلس الرئاسي، الدكتور محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، أوراق أربعة سفراء جدد لدى ليبيا.

وتسلم المنفي، أوراق اعتماد كل من سفيرة المملكة المتحدة “كارولين هورندال”، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية “ميشائيل أونماخت”، وسفير جمهورية بنقلاديش “شميم أسد الزمان”، وسفير جمهورية فنزويلا “كارلوس اسفيدو”.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، خلال استقباله السفراء، على عمق العلاقات التي تربط دولهم بليبيا، مشيداً بمواقف هذه الدول في دعم الحوار السياسي الليبي، الذي انتج السلطات التنفيذية الجديدة، مثمتلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، متمنياً التوفيق لكل السفراء في آداء مهامهم الجديدة، بما يعزز علاقات بلدانهم مع ليبيا.

من جهتهم نقل السفراء الجدد، تحيات دولهم وحكوماتهم للسيد رئيس المجلس الرئاسي، آملين عودة الاستقرار والسلام إلى ليبيا وشعبها.

كما عبر السفراء، في كلمات لهم بالمناسبة، على أهمية توطيد العلاقات بين دولهم وليبيا، مثمنين جهود المجلس الرئاسي، في توحيد مؤسسات الدولة، من أجل تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.