المعتصمون أمام ميناء الحريقة: سئمنا وعود المسؤولين ومستمرون في إغلاق الميناء

7 سبتمبر، 2021 12:18 ص
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محتجون في طبرق_ميناء الحريقة
محتجون في طبرق_ميناء الحريقة

أخبارليبيا24- خاص

ذكر المعتصمون في ميناء الحريقة الإثنين أنهم سئموا من وعود المسؤولين مؤكدين أنهم مستمرون في إغلاق ميناء الحريقة حتى تحقيق مطالبهم.

وقال الناطق الرسمي باسم الخريجين الصائب عبدالحكيم لـ”أخبارليبيا24″ إن اعتصامهم يأتي احتجاجاً على عدم تعيينهم في الدولة خصوصًا أنهم خريجون في التخصصات النفطية.

وأضاف عبدالحكيم اليوم اعتصمنا داخل ميناء الحريقة النفطي في طبرق، وقد سئمنا من وعود المسؤولين لنا، ومستمرون في اعتصامنا حتى يتم تعييننا أسوة بغيرنا.

وتابع الناطق :”عددنا 228 خريج من الهندسة الكيميائية والنفطية والموارد الطبيعية والجيولوجيا، نحن خريجون من جامعات طبرق والنجم الساطع والبيضاء وجالو وبنغازي”.

وأفاد عبدالحكيم أنهم التقوا وزير النفط أكثر من مرة والتقوا رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين ولكن كل الوعود ذهبت أدراج الرياح.

وواصل الناطق تأكيده :”سنمنع دخول أي ناقلة نفطية ولن نسمح لها بالشحن واعتصامنا سلمي، نطالب بحقوقنا وليس لدينا أي أغراض أخرى”.

وأوضح عبدالحكيم أن المؤسسة الوطنية للنفط تقوم بإصدار قرارات التعيين حتى لمن هم بدون مؤهلات ونحن أولى بالتعيين بعد سنوات دراسة ومن حقنا التعيين حسب تخصصاتنا.

7 سبتمبر، 2021 12:18 ص
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