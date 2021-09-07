القوة المشتركة تعلن القبض على “إبراهيم الخازمي” أحد قادة داعش في بني وليد

أخبار ليبيا24

أعلنت قوة العمليات المشتركة في مصراتة، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على أحد أكبر قادة تنظيم داعش في بني وليد بالتنسيق مع مكتب النائب العام.

وقالت القوة، في الإعلان، أنها ألقت القبض على المدعو (أمبارك الخازمي) داخل مدينة بني وليد وقد تمت العملية بالتنسيق مع مكتب النائب العام.

وبحسب، المعلومات التي اطلعت عليها أخبار ليبيا24، فإن “امبارك إبراهيم الخازمي” هو أحد سكان بني وليد وكان يعتبر المسؤول عن مضافات بني وليد التي يتخذها مقرا له وهو المسؤول عن تفجير معسكر زليتن، والذي حدث في 7 يناير من عام 2016 بهجوم انتحاري لشاحنة مفخخة، وذلك بالتعاون مع رضوان زرموح.

كما يقوم الخازمي، بنقل عناصر داعش من بني وليد إلى سرت وبنغازي ودرنة وصبراتة، وقد كان قد كلف بعدة مهام في التنظيم منها بجيش الصحراء.