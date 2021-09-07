الشاطر: “الإنصاف بالدم” أحد شعارات المصالحة الغائبة في ليبيا الشاطر: الإفراج عن رموز النظام السابق تشبه عملية التسليم والاستلام

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اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري، عبدالرحمن الشاطر، أن الإفراج عن رموز النظام السابق، تشبه عملية التسليم والاستلام، بحسب وصفه .

الشاطر قال، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “سير ولا تهتم، نصفوهم بالدم، أحد شعارات المصالحة الوطنية التي كانت غائبة”، على حد تعبيره.

يشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية أفرجت عن الساعدي القذافي نجل الزعيم معمر القذافي، الذي أطيح به من الحكم وقتل خلال انتفاضة عام 2011 .

كما أفرج أمس الإثنين عن أحمد رمضان الأصيبعي، الذي كان يشغل مدير مكتب المعلومات والسكرتير الخاص بـ معمر القذافي.

وجاءت أحكام الإفراج تنفيذًا للإفراج القضائي لعدد من السجناء السياسيين، والذين انتهت مدة محكوميتهم، أو الذين لم تتم إدانتهم قضائيًا.