السعيدي: الشعب الليبي سيتوحد لطرد الإخوان من السلطة السعيدي: تنظيم الإخوان الظلامي هو من أعطى الأوامر بقتل أبناء الجنوب الليبي في عام 2018

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قال عضو مجلس النواب عن منطقة براك الشاطئ، النائب علي السعيدي، إن الشعب الليبي أصبح رافضا بشكل قاطع لوجود جماعة الإخوان الإرهابية، وممثلي تيار الإسلام السياسي في السلطة خصوصا في الجنوب الليبي.

وأضاف في تصريحات صحفية أن الليبيون باتوا رافضين لهذه التيارات لما لاقوه منهم من أذى خلال الأعوام الماضية.

وأوضح أن تنظيم الإخوان الظلامي هو من أعطى أوامر لتنظيم القاعدة الإرهابي بقتل أبناء الجنوب الليبي في عام 2018، كما أنه هو من رفض تسليم السلطة للبرلمان بعد خسارته في عام 2014.

وحمل السعيدي التنظيم المسؤولية عن إدخال ليبيا في نفق الاقتتال الداخلي والفوضى الأمنية، مؤكدًا أن أي وجود لعناصر هذا التنظيم في مناطق الجنوب، يجب أن يواجه بكل الوسائل.

وأضاف أن الشعب الليبي لن يكون مطية لمن يريد ببلاده شرًا، بل سيتجمع على قلب رجل واحد لإقصاء هذه التيارات كمن السلطة.