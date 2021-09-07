الرئاسي يعلن الإفراج عن معاون آمر كتيبة “امحمد المقريف” في عهد القذافي

أخبارليبيا24

أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الثلاثاء الإفراج عن معاون آمر كتيبة امحمد المقريف اللواء ناجي حرير.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن المنفي أكد أن الإفراج عن حرير يأتي ‏في إطار المصالحة الوطنية.

وأفرج، أمس الإثنين، عن أحمد رمضان الأصيبعي، الذي كان يشغل مدير مكتب المعلومات والسكرتير الخاص بـ معمر القذافي.

وجاء الإفراج عنه تنفيذًا للإفراج القضائي لعدد من السجناء السياسيين، والذين انتهت مدة محكوميتهم، أو الذين لم تتم إدانتهم قضائيًا.

وأفادت أنباء، أن سكرتير القذافي وصل إلى مسقط رأسه (الأصابعة) على متن مروحية عقب الإفراج عنه.

وأكدت حكومة الوحدة، أن قرار الإفراج عن السجناء خطوة من شأنها الدفع نحو المصالحة الوطنية وإرسال قواعد الدولة والعدل.

كما أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الإثنين الإفراج عن الموقوف الساعدي معمر القذافي بعد عامين من قرار الإفراج عنه بالتعاون مع مكتب النائب العام وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة تنفيذا لأحكام القضاء النافذة.

وأكدت حكومة الوحدة الوطنية أن الساعدي – نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي – تسلمته عائلته وفقا للإجراءات القانونية.

وشددت حكومة الوحدة الوطنية، على التزامها بما تعهدت به بالعمل على الإفراج عن جميع السجناء ممن تقضي أوضاعه القانونية ذلك دون استثناء.

وأضافت الحكومة، أنها تأمل في أن تكون مثل هذه الجهود تصب في مسار المصالحة الوطنية الشاملة والتي أساسها إنفاذ القانون واحترامه.

وعقب هذه الإفراجات أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الإثنين، رسمياً انطلاق مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا.

وأكد المنفي – بحسب المكتب الإعلامي – أن القرارات التي اتخذت ما كان لها أن تتخذ، لولا الرغبة الحقيقية والجادة، لدى الشعب الليبي من أجل طي صفحات الماضي المؤلمة، وتجاوز الخلافات، ونبذ الفرقة، وإيقاف نزيف الدماء، ووضع حد لمعاناته.

وبارك الرئيس للأمة الليبية، انطلاق أولى خطوات المُصالحة الوطنية التي تُمثل الرغبة الحقيقة لدى الجميع لطي الماضي وتجاوز الخلافات، داعياً الليبيين للالتفاف حول الوطن وبناء دولة المواطنة والقانون.

ووجه المنفي الدعوة لكل الليبيين، للعمل معاً من أجل بناء وطن واحد، ترفرف عليه راية السلام.

وهنأ رئيس المجلس الرئاسي أبناء الشعب الليبي، بهذه المناسبة، مثمناً كافة الجهود التي بذلت في سبيل تحقيق ما تم التوصل إليه اليوم من مصالحة، في إشارة إلى الإفراج على السجناء الموقوفين على ذمة قضايا مختلفة، والذين صدرت بحقهم أحكام قضائية.