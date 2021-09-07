الرئاسي: أي جسم عسكري سيحاول زعزعة الأمن بطرابلس سيتم حله الرئاسي: التشديد شمل الأطراف التي كانت ضمن الاشتباكات الأخيرة في حي صلاح الدين

أخبار ليبيا 24

حذر المجلس الرئاسي من محاولات زعزعة الاستقرار في العاصمة طرابلس، مؤكدًا أن أي جسم عسكري سيحاول زعزعة استقرار وأمن العاصمة ستتخذ بحقه إجراءات رادعة بحله أو تغيير آمريه.

ومن جهتها، قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، إن المجلس مجتمعًا وبصفته قائد أعلى للجيش شدد على جميع الأطراف الالتزام بوقف إطلاق النار في طرابلس .

وهيبة قالت في إيجاز صحفي مقتضب لها اليوم، أن التشديد شمل الأطراف التي كانت ضمن الاشتباكات الأخيرة التي وقعت في حي صلاح الدين بطرابلس.

ودعت المتحدثة إلى تجنب أي تحشيد مسلح أو استفزاز، لا سيما بعد تكليف المدعي العام العسكري بإجراء تحقيق شامل في أسباب والمسؤولية عن هذه الاشتباكات.

وتابعت وهيبة إن هذه الاشتباكات عرضت حياة وممتلكات المواطنين للخطر وبناء على ما سينتج من تحقيقات المدعي العسكري سيتخذ المجلس الرئاسي قراراته بخصوص المسؤولين عنها.

يشار إلى أن اشتباكات عنيفة وقعت فجر الجمعة الماضية بين قوة دعم الاستقرار، وما يسمي بـ”اللواء 444″ اللذان شكل بقرار من المجلس الرئاسي السابق برئاسة فائز السراج .

وكشفت مصادر أن الاشتباكات التي وقعت في طرابلس جاءت في إطار توسيع نفوذ المدعو “غنيوة الكلكي”.