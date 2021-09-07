الدبيبة يُثني على عملية القبض على أحد قادة داعش في بني وليد

أخبار ليبيا24

علّق رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، على عملية إلقاء القبض على أحد قادة داعش داخل بني وليد من قبل قوة العمليات المشتركة بالتنسيق مع مكتب النائب العام.

وقال الدبيبة، في تغريدة على تويتر: “إن عملية القبض على أمبارك الخازمي أحد قادة تنظيم داعش، نجاح كبير لقواتنا الأمنية وشبابنا البواسل بقوة العمليات المشتركة، والتي ستستمر في مكافحة الإرهاب أينما كان في أرض وطننا الغالي”.

وأعلنت قوة العمليات المشتركة، اليوم، إلقاء القبض على إبراهيم الخازمي أحد قادة تنظيم داعش داخل مدينة بني وليد، لافتة إلى أن العملية جاءت بالتنسيق مع مكتب النائب العام.