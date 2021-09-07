الدبيبة يصل طبرق لحضور جلسة المساءلة

أخبار ليبيا 24

وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قبل قليل، إلى مطار ‫طبرق، متوجها إلى مجلس النواب لحضور جلسة المساءلة، التي دعا لها المجلس.

ومن جهته قال الناطق باسم الحكومة محمد حمودة إن عدد من الوزراء توجهوا صباح اليوم إلى مدينة طبرق، لحضور جلسة مجلس النواب، المخصصة لمساءلة الحكومة .

وقبل أيام أحال مجلس النواب الأسئلة الصادرة عن لجان وأعضاء المجلس إلى حكومة عبد الحميد الدبيبة.

وقال بيان صادر عن مجلس النواب إن هذه الأسئلة مطلوب من الحكومة تقديم ردود مقنعة حولها، خلال جلسة المساءلة التي ستنعقد في طبرق الثلاثاء المقبل.

وكانت حكومة الدبيبة قد خاطبت مجلس النواب الأسبوع الماضي بتحديد النقاط التي يرغب النواب في مساءلة الحكومة حولها، لتجهيز الرد عليها.

واشتمل البيان الصادر عن لجان البرلمان حوالي 16 نقطة يريد النواب الاستفسار حولها من بينها الميزانية والسيولة، وأزمة الكهرباء .