الدبيبة ووزراء من حكومة الوحدة يصلون طبرق للمثول أمام جلسة استجواب مجلس النواب

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وصل اليوم الثلاثاء رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، رفقة وزراء الحكومة إلى طبرق للمثول أمام مجلس النواب التي ستقعد لمساءلة الحكومة.

وستعقد الجلسة، اليوم الثلاثاء، لمساءلة الحكومة، وفق ما صرح به الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

أوضح بليحق، أن الجلسة مخصصة لبند استجواب الحكومة وفقاً لبنود الاستجواب المحالة للحكومة من قبل مجلس النواب.

وأحال مجلس النواب، الخميس، أسئلة اللجان التابعة له لاستجواب الحكومة، وذلك بناء على طلبها.

وكان من المقرر عقد جلسة المساءلة، الإثنين الماضي، قبل أن يتم تأجيلها لاعتذار رئيس الحكومة عن حضورها لارتباطه بعمل خارج البلاد.