2.9 مليار دينار..مصدر يؤكد توفر أرصدة كبيرة في خزائن المصارف

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كشف مصدر في مصرف ليبيا المركزي اليوم الإثنين أن خزائن المصارف التجارية وفروعها تتوفر بها أرصدة كبيرة رغم السحوبات اليومية المستمرة.

وأضاف المصدر – بحسب صحيفة صدى الاقتصادية – أنه يقدر الرصيد الإجمالي لخزائن المصارف مجتمعة نحو 2.9 مليار دينار ليبي.

وأشار المصدر إلى أن هذه القيمة موزعة على مصرف الجمهورية 526 مليون والمصرف التجاري الوطني 399 مليون ومصرف الصحاري 152 مليون ومصرف الوحدة 195 مليون ومصرف شمال أفريقيا 158 مليون ومصرف التجارة والتنمية 34 مليون.

وأفاد أن رصيد خزائن مصرف الأمان 295 مليون والمصرف الليبي الإسلامي 187 مليون ومصرف النوران 236 مليون ومصرف اليقين 170 مليون دينار والمصرف المتحد 163 مليون دينار ومصرف الواحة 133 مليون دينار ومصرف الخليج الأول 54 مليون دينار ومصرف السراي 99 مليون دينار ومصرف التجاري العربي 19 مليون ومصرف الأندلس 6 مليون دينار ومصرف الوفاء 89 مليون والمصرف المتوسط 17 مليون ومصرف الإجماع العربي 976 ألف دينار.

وأوضح المصدر أن مصرف ليبيا المركزي يؤكد توفر مخزون كبير من السيولة ويدعو المصارف لتسريع عملية توزيعها بشكل منتظم ورفع سقف السحب وفقا للخطة المتفق عليها.

وذكر المصدر إلى أن مصرف ليبيا المركزي دعا المصارف للتواصل مع أقسام الإصدار لاستلام شحنات إضافية إذا تتطلب الأمر.