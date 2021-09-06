وزيرة الخارجية تلتقي سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا

6 سبتمبر، 2021 9:03 ص
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وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش وسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه أنتونيو سابادال

أخبار ليبيا24

التقت، وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه أنتونيو سابادال، حيث جرى خلال المقابلة استعراض وجه الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا في مختلف المجالات.

وذكرت الخارجية، أن اللقاء ناقش الترتيب لزيارة المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إلى ليبيا خلال المدة القادمة.

وأضافت، كما ناقش الجانبان الترتيبات والخطوات المتخذة، لإنجاز الاستحقاق الانتخابي، المقرر في موعده نهاية ديسمبر القادم.

 

6 سبتمبر، 2021 9:03 ص
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