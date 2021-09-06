وزارة التعليم التقني تعلن استئناف الدراسة

6 سبتمبر، 2021 12:07 م
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ليبيا-وزارة التعليم التقني والفني بحكومة الوحدة

أخبار ليبيا24

أعلنت وزارة التعليم التقني والفني بحكومة الوحدة استئناف الدراسة بكافة المؤسسات التعليمية التقنية والفنية (الكليات التقنية، المعاهد التقنية العليا).

وأوضحت الوزارة، أن استئناف الدراسة سيكون اعتبار من، اليوم الإثنين، مع ضرورة التقييد والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها بالبروتوكول الصحي المعتمد من المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وكانت الوزارة قد علّقت الدراسة بمختلف مؤسساتها التعليمية التقنية والفنية ببعض المناطق، وذلك بناء على توصية اللجنة الاستشارية العلمية لجائحة كورونا بالوزارة.

6 سبتمبر، 2021 12:07 م
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