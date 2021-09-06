ميناء الحريقة بطبرق يستقبل ناقلة نفطية لشحن مليون برميل “خام”      

أخبارليبيا24- خاص

أعلن مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق، اليوم الاثنين، أن الناقلة النفطية “دلتا اتلنتيكا” رست على رصيف الميناء لشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى الصين.

وأكد المصدر في تصريح لـ أخبارليبيا24، أن الإنتاج من النفط الخام المستلم اليوم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 260 الف برميل، عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

وأشار إلى أن جميع عمليات الشحن والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة الذي يعتبر من أهم أولويات شركة الخليج العربي للنفط.