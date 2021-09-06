مفوضية الانتخابات: الدعاية الانتخابية المبكرة حق يتمتع به كل مواطن

أخبار ليبيا 24

أجازت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الدعاية الانتخابية المبكرة، مشيرة أن الدعاية خارج الفترات المحددة لتنفيذ العملية الانتخابية يندرج تحت مسمى “الدعاية السياسية”.

وقالت المفوضية في توضيح بشأن الدعاية الانتخابية المبكرة، أنها حقٌ يتمتّع به أي مواطن أو كيان سياسي، يرغب في التواصل مع مؤيديه، لعرض برنامجه السياسي وخوض غمار التنافس.

ونبّهت المفوضية، المواطنين بعدم مخالفة الإعلان عن رغبة الترشح للانتخابات المقبلة، قانونيًا، مبينةً أن التواصل مع الناخبين في وقتٍ مبكر، يُعطي الناخب فرصة للاطلاع والبحث في السيرة الذاتية للمرشح.

وأشارت المفوضية ، إلى أن الدعاية الانتخابية، يُنظّمها قانون الانتخابات ويضع لها القيود ذات العلاقة بالظهور الإعلامي، على عكس الدعاية السياسية غير المرتبطة بفترة زمنية معينة، وتنظمها القوانين العامة.