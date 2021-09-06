محتجون في طبرق يمنعون دخول أي ناقلة نفطية لميناء الحريقة

أخبارليبيا24

علمت “أخبارليبيا24” اليوم الإثنين أن مجموعة من الخريجون في مدينة طبرق أعلنوا أنهم سيمنعون دخول أي ناقلة نفطية لميناء الحريقة.

وأكد المعتصمون ومعظمهم طلبة خريجون على مدى السنوات الماضية أن هذا الإجراء يأتي احتجاجا على عدم حصولهم على أي تعيينات في الدولة.

وأغلق عدد من الخريجون في يوليو الماضي بوابة ميناء الحريقة النفطي في طبرق احتجاجا على قرارات جديدة للتعيينات صادرة من المؤسسة الوطنية للنفط.

وأكد المعتصمون أنهم خريجون منذ سنوات وأحق بالتعيين من المعينين الجدد الذين يوجد الكثير منهم غير مؤهلين.

وكان الخريجون أقاموا في مارس من العام الجاري اعتصامًا أمام مصفاة طبرق احتجاجًا على عدم تعيينهم في قطاع النفط أسوة بمن تم تعيينه حيث أن بينهم خريجين منذ عام 2013 وحتى 2020.

وأكد الخريجين البالغ عددهم 240 خريج من كليات الهندسة النفطية والكيميائية والجيولوجيا في اعتصامهم الماضي أنهم خاطبوا عميد بلدية طبرق، وحرس المنشآت النفطية، لكن دون جدوى، ولم يستجيب لهم أحد من قطاع النفط.

وأشار المحتجون إلى أن لديهم ظروف خاصة خصوصًا أن من بينهم متزوجون ويعولون في أسر ولا يملكون مصروفهم.