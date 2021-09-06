ماذا تعرف عن جدارية البردي التي رسمها الإنجليزي “جون بريل”؟

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال رئيس جمعية طبرق للتراث والدراسات التاريخية، عمر الهنيد، إن مبنى عتيق كان حامية عثمانية على جرف شاهق يطل على خليج البردي، وفي أحد الجدران الداخلية لسقيفة صغيرة من ذلك المبنى المطل على البحر، رسم الفنان والجندي البريطاني “جون بريل” رائعته التي خلدها التاريخ وصور فيها الحرب ومآسيها والحياة ومباهجها لتظل قطعة فنية ثمينة شاهدة لتلك الفترة.

ويتابع الهنيد، كان “بريل” عاشقاً للفنون منذ صغره، أتم دراسته بحصوله على دبلوم من الكلية الملكية للفنون، كان يؤمن بأن المعاناة هي ما يفجر الإبداع الفني، ولذلك بعد نشوب الحرب العالمية الثانية تطوع لأداء الخدمة العسكرية ضمن الكتيبة الخامسة فوج يوركشاير الشرقي، حيث حارب في أوروبا ونجا من معركة دنكرك الشهيرة على الساحل الفرنسي، ثم نقل إلى الشرق الأوسط ضمن فوج الإمداد العسكري، ووصل إلى القاهرة ثم انتقل إلى شرق ليبيا.

وأضاف الهنيد، في العام 1941 احتلت القوات البريطانية منطقة البردي، بعدها بفترة وجيزة بدأ بريل في رسم جداريته، والتي انتهى من رسمها في 12 أبريل 1942 ليقتل بعدها بأسابيع في يوم 1 يوليو 1942م في معركة العلمين الأولى، وكان عمره 22 عامًا.

قام بريل بتقسيم اللوحة إلى جزئين جزء يمثل السلام ومتع الحياة والآخر يمثل الحرب، صور في لوحته أفكاره حول الحرب والحياة ومباهجها.