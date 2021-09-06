مؤكدا أن تركيا تقيم قاعدة بحرية في زوارة.. التكبالي: صلاح بادي يعاني تهميشاً تركياً

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رأى عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، علي التكبالي، أن آمر ما يسمى “لواء الصمود” والمدرج على قوائم العقوبات الأمريكية ومجلس الأمن، صلاح بادي،لا يمثل إلا حلقة من سلسلة كبيرة لقيادات ميليشياوية تعتمد على تركيا في التسليح والتدريب والتمويل أحياناً، بل والارتقاء لمواقع السلطة عبر الضغط على الحكومة الموجودة بالعاصمة.

وقال التكبالي في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، “من الواضح أن بادي يعاني حالياً تهميشاً تركياً، فلم يعد يكلف بأي مهمة، ولم يدفع به لتولي قيادة جهاز أمني بالعاصمة أو الدولة عموماً مثلما تحقق لنظرائه من قيادات غرب البلاد، وبالتالي وجه انتقادات إلى تركيا في محاولة للتذكير بوضعه وما يعتبره تاريخاً نضالياً”.

وأكد عضو لجنة الدفاع، أن “تركيا تقيم قاعدة بحرية في زوارة، ولها خمس قواعد جوية وبحرية أخرى”.