عقب إطلاق سراح الساعدي القذافي .. اللافي: إطلاق سراح عدد من السجناء خطوة باتجاه المصالحة الوطنية

أخبار ليبيا 24

أشاد النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، بمؤسسة القضاء وبالجهود التي تبذلها وزارة العدل، على صعيد النظر في أوضاع السجناء، وذلك على خلفية إطلاق سراج الساعدي معمر القذافي.

وقال اللافي، في تغريدة على تويتر: “نشيد بمؤسسة القضاء وبالجهود التي تبذلها وزارة العدل، في النظر لأوضاع السجناء، تنفيذاً لما ورد في اجتماع المجلس الرئاسي مع وزيرة العدل في أبريل الماضي، حيث أكدنا على الإسراع في إطلاق سراح المسجونين قسراً، ومن ليس لديهم قضايا، وإحالة الموقوفين على ذمة قضايا، إلى القضاء في أسرع وقت”.

وأضاف، أن “إطلاق سراح عدد من المساجين خلال هذه الأيام، جاء تتويجاً للقاءات عديدة مع السيدة وزير العدل، والسيد النائب العام، وعدد من الجهات الأخرى، وهو أول خطوة نخطوها في اتجاه المصالحة الوطنية الشاملة. بعد ذلك سيتفرغ الليبيون للبناء والتنمية والتطوير”.

وأكد اللافي، أن المجلس الرئاسي سيواصل العمل على إعادة بناء الثقة من جميع الأطراف من أجل تعزيز فرص تحقيق السلام الدائم في البلاد.