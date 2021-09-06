تصفية أحد عناصر اللواء “444 قتال” في طرابلس والتنكيل بجثمانه

6 سبتمبر، 2021 11:30 م
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أحد عناصر "اللواء444 قتال"
أحد عناصر "اللواء444 قتال"

أخبارليبيا24

كشف مصدر مطلع تصفية أحد عناصر اللواء “444 قتال” يدعى حسام خليفة بعره، بعدة إطلاقات ورميت جثته بالقرب من معسكر اليرموك “معسكر الحمزات”.

وأوضح المصدر أن بعره من مواليد 1986 ومن سكان منطقة سوق الجمعة في العاصمة طرابلس.

ونعى اللواء “444 قتال” التابع لرئاسة الأركان رئيس عرفاء حسام خليفة بعره، مؤكدًا أنه قضى غدرا.

وذكر اللواء “444 اللواء” أنه تم قطع الطريق على بعره واقتياده حياً، وتم قتله والتنكيل بجثمانه، واصفًا هذا الفعل بـ”الوحشي” وأنه يعطي صورة واضحة عن هذه القوة المجرمة وأعمالها العدائية غير المبررة.

وشهدت منطقة صلاح الدين في العاصمة طرابلس يوم الجمعة الماضي اشتباكات مسلحة عنيفة بين “قوة دعم الاستقرار” التابعة للمجلس الرئاسي الليبي و”اللواء 444 قتال” التابعة لرئاسة الأركان.

6 سبتمبر، 2021 11:30 م
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