بعد تعليقهم للعمل .. القطراني يبحث مطالب موظفي ديوان وزارة الخارجية ببنغازي القطراني : العدالة وتكافؤ الفرص بين موظفي دواوين "المؤقتة والوفاق" من أهم النقاط التي ترتكز عليها الحكومة

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عقد النائب الأول لرئيس الحكومة، حسين اعطيه القطراني اجتماعا موسعا مع دبلوماسيي وموظفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي بمدينة بنغازي، لمناقشة الأسباب التي أدت إلى تعليق العمل بفروع ومكاتب الوزارة شرق البلاد والاستماع إلى الشكاوى المقدمة من قبل موظفي القطاع.

وأكد القطراني وفق بيان له اليوم الأحد، أنه وفقا للاتفاق السياسي فإن العدالة وتكافؤ الفرص بين موظفي دواوين “المؤقتة والوفاق” هي من أهم النقاط التي ترتكز عليها الحكومة لغرض توحيد مؤسسات الدولة .

وأوضح أنه سيعمل مع وزير الخارجية ولجنة الخارجية بمجلس النواب بشكل جدي وذلك لمعالجة كافة الأسباب التي أدت إلى تعليق العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المطالب وفقا لصحيح القانون ووفقا للوائح المنظمة للعمل الدبلوماسي والقنصلي .