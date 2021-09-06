باشاغا يبحث مع كوبيش سبل المضي قدما بالعملية السياسية في ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال وزير الداخلية السابق بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، أنه ناقش مع المبعوث الأممي لدى ليبيا، يان كوبيش، اليوم الإثنين، في طرابلس سبل المضي قدما في العملية السياسية، وإصدار القاعدة الدستورية للانتخابات، وخيارات استكمال الانتخابات وفقا لخارطة الطريق التي أقرتها الأمم المتحدة.

وفي تغريدة له عبر تويتر، أوضح باشاغا، أنه أكد خلال الاجتماع ضرورة الإسراع في إصدار قوانين الانتخابات الرئاسية والنيابية من قبل المؤسسات المنوط بها التشريع.

ونوه إلى أهمية أن يقود المجتمع الدولي جهود الضغط على جميع الأطراف لمواصلة الإفراج عن المعتقلين والخروج التدريجي للقوات الأجنبية والمرتزقة، وإجراء الانتخابات بعد 108 أيام.