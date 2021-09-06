انقلاب عسكري في غينيا واعتقال الرئيس كوندي

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اعتقل ضباط من القوات الخاصة الغينية الأحد الرئيس ألفا كوندي وأعلنوا السيطرة على العاصمة كوناكري وحل مؤسسات الدولة، كما فرضوا حظر تجول في كل أنحاء البلاد “حتى إشعار آخر” واستبدال حكام المناطق بعسكريين.

وفي بيان بثه التلفزيون الوطني، قال الضباط، إنه سيتم عقد اجتماع لوزراء حكومة كوندي ومسؤولين آخرين كبار اليوم الاثنين في العاصمة كوناكري، محذّرين من أنّ “أي رفض للحضور، سيُعتبر تمردا” على المجلس المُشكل من قبلهم لحكم البلاد.

وطالب الضباط، “جميع الوحدات العسكرية في الداخل على التزام الهدوء وتجنب التحركات نحو كوناكري”.

وقالوا إنهم “يطمئنون المجتمع الوطني والدولي بأن السلامة الجسدية والمعنوية للرئيس السابق ليست بخطر، ولقد اتخذنا كل التدابير لضمان حصوله على رعاية صحية”.

ونشرت صورة للرئيس ألفا كوندي لحظة اعتقاله من قبل عسكريين من القوات الخاصة في غينيا.